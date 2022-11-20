Чемпионат многоцентричного мира

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Крупнейшие спортивные форумы типа чемпионатов мира по футболу давно стали центром политических и коммерческих конфликтов. А теперь еще и геополитических. Но даже на фоне привычных околоспортивных противоречий футбольный марафон в Катаре стоит особняком. Мы помним, сколько усилий, прежде всего в Лондоне, было потрачено на то, чтобы все-таки перехватить проведение этого чемпионата. В ход шло все: обвинения в подкупе руководства ФИФА, ссылки на пустынный климат, делающий-де невозможным нормальное проведение игр. Убойным аргументом стали ссылки на преследование по законам шариата геев, словно они составляют большинство в среде болельщиков. И, наконец, разочарование вызвал запрет продажи пива на стадионах. Притом, что ФИФА уже получил рекламные деньги от компании Будвайзер.

Трудно сказать, выстоял бы Катар под таким сильным давлением западных либералов еще лет двадцать назад. Но мир стремительно меняется. И дело даже не в том, что эмират потратил более 200 миллиардов долларов, построив в том числе уникальные стадионы с кондиционированием. А взаимные обвинения в подкупе международных организация давно стали общим местом. Еще президент Франции Николя Саркози открыто порицал Туманный Альбион за покупку, как ему казалось, права на проведение олимпиады.

Но вот случился конфликт на Украине, американские сателлиты в Европе решили наказать Россию, отказавшись от наших десятилетиями питавших европейскую экономику дешевых энергоносителей. И ради диверсификации поставок эмиссары Старого Света косяком потянулись в...Катар, являющийся еще одним крупнейшим источником «голубого топлива». Гордые носители высших демократических ценностей, смирив свой гонор, пилигримами-просителями косяками потянулись в Доху.

Вот только ждало их там жестокое разочарование. Власти эмирата вежливо, но жестко объяснили им, что основные объемы производимого сжиженного газа уже давно законтрактованы. Для дополнительных поставок нужны новые освоенные месторождения, что потребует немалых вложений. И основным условием оправдания таких инвестиций могут стать только долгосрочные контракты, как минимум, до 2030 года.

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А как же планы отказа от углеводородов ради оздоровления климата и исключения перегрева планеты, возбудились было в Европе? Но Катар оставался тверд, как скала. Тут-то обиженные белые господа с новой силой стали поносить условия проведения футбольного чемпионата. Притом, что ни одна страна так и не рискнула хотя бы его бойкотировать. Как говорится, не те нынче времена.

В Катаре отдают себе отчет в том, что мир меняется и больше не управляется из единого центра снятия сливок с мировой экономики. И Владимир Путин позвонил эмиру Катара Тамиму бен Хамад бин Халиф аль Тани, видимо, для того, чтобы не просто пожелать пустынной стране успеха в проведении футбольного чемпионата. Не знаю, обсудили ли лидеры давно назревший вопрос о формировании чего-то вроде газового ОПЕК, но поддержка эмирату в его желании быть равноправным мировым субъектом была ясно выражена. Думаю, что в Дохе чувствуют и поддержку Китая.

Ну, а запрет на распитие пива в публичных местах или призыв к ЛГБТ проявлять на людях сдержанность — это отражение разнообразия нынешнего полицентричного мира.