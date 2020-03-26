https://static.news.ru/photo/bfeb7bce-6f2c-11ea-a0be-fa163e074e61_660.jpg Габриэле Гравина Фото: Valerio Portelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина считает, что вынужденно остановленный чемпионат страны из-за пандемии коронавируса может быть доигран после 30 июня.

Понимаю, что ещё преждевременно думать о дате, но нужно думать позитивно. Мы постараемся сыграть даже за счёт запроса поддержки со стороны УЕФА и ФИФА, организовать матчи после 30 июня, а значит, воспользоваться преимуществами июля и августа, — сказал Гравина в эфире радиостанции Marte.

Кроме того, глава организации назвал отмену соревнований личным «поражением».

По данным на 26 марта, во всём мире зафиксировано более 471 тысячи случаев заражения инфекцией, 21,3 тысячи заболевших умерли, более 114 тысяч выздоровели.

Казанский футбольный клуб «Рубин» возобновил тренировки после приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за распространения коронавируса, ранее писал NEWS.ru.