https://static.news.ru/photo/288ffd86-5ba4-11ea-b3a8-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Маротта Фото: R4924_italyphotopress/www.imago-images.de/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Интер» Джузеппе Маротта читает, что чемпионат Италии может быть не доигран из-за распространения коронавируса.

Если и другие матчи будут перенесены, мы действительно рискуем не завершить текущий сезон, турнир уже несёт потери. Президент Серии А допустил ошибку, приняв решение, не проконсультировавшись с клубами, это неприемлемо, — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.

Несколько матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу уже были перенесены на 13 мая из-за вспышки коронавируса в стране.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.