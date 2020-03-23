Владелец «Сент-Этьена» и председатель союза клубов Лиги 1 Бернар Каяццо заявил, что чемпионат Франции по футболу не возобновится до 15 июня.
Мы не можем играть, пока ситуация не изменится, — цитирует Каяццо France Bleu.
Владелец клуба добавил, лига сможет начать играть только с июля-августа, в лучшем случае с 15 июня. Такж он рассказал, что на данный момент французские клубы в общей сложности теряют около €250 млн в месяц. При этом Каяццо отметил, что чемпионат необходимо завершить любой ценой.
Чемпионат Франции 13 марта был приостановлен на неопределённый срок из-за коронавируса.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен