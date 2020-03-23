https://static.news.ru/photo/4ae384c0-6ce8-11ea-9f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe SAIDI/imago sportfotodienst/Global Look Press

Владелец «Сент-Этьена» и председатель союза клубов Лиги 1 Бернар Каяццо заявил, что чемпионат Франции по футболу не возобновится до 15 июня.

Мы не можем играть, пока ситуация не изменится, — цитирует Каяццо France Bleu.

Владелец клуба добавил, лига сможет начать играть только с июля-августа, в лучшем случае с 15 июня. Такж он рассказал, что на данный момент французские клубы в общей сложности теряют около €250 млн в месяц. При этом Каяццо отметил, что чемпионат необходимо завершить любой ценой.

Чемпионат Франции 13 марта был приостановлен на неопределённый срок из-за коронавируса.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.