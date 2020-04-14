Футбол

Чемпионат Франции по футболу может возобновиться 17 июня

14:45, 14 апреля 2020

Сезон чемпионата Франции по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлён 17 июня.

В таком случае турнир может быть завершён в течение месяца. Матчи будут проводиться каждый три дня, сообщает L'Equipe.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сезон чемпионата Италии по футболу будет возобновлён в мае, если результаты тестирования всех игроков Серии А на коронавирус будет отрицательным. На данный момент предполагается, что футболисты возобновят тренировки 4 мая, а первый матч после паузы пройдёт 31 мая. В таком случае игры будут проходить каждые три дня.

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