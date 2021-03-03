Чемпионат Европы по футболу состоится в запланированные сроки

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что чемпионат Европы по футболу, который был перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, состоится в полном объёме.

Ирония в том, что мы второй раз отмечаем 100 дней до старта Евро. Надеюсь, это последний раз. Евро будет неизбежно. Переносить его некуда, — сказал Сорокин на пресс-конференции, посвящённой 100 дней до старта турнира.

Он также добавил, что 7-го апреля Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) окончательно предоставит ответ относительно количества болельщиков, которых допустят на стадион. Кроме того, Сорокин отметил, что надеется увидеть в Санкт-Петербурге иностранных болельщиков.

Вопрос открытия границ лежит за пределами компетенции оргкомитета, но надеемся, что положительная динамика сыграет свою роль и иностранные болельщики приедут. Мы надеемся на допуск иностранных болельщиков к нам, — сказал Сорокин.

Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему сосредоточен на реализации плана проведения чемпионата Европы в 12 городах в разных странах и не намерен менять формат турнира, писал NEWS.ru.