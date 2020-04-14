В четырёх странах мира продолжают играть в футбол

https://static.news.ru/photo/2a441bba-7e38-11ea-8890-fa163e074e61_660.jpg Фото: ffb.bi

Федерация футбола Бурунди (ФФБ) приостановила чемпионат страны из-за пандемии коронавируса, пишет ESPN.

Сообщается, что ФФБ рассчитывает возобновить и полностью завершить сезон до конца мая. Бурунди была единственной страной в Африке и одной из пяти в мире, которая продолжала проводить игры.

В чемпионате Бурунди участвуют 16 команд, после 27 туров лидирует «Ле Мессажер».

Белоруссия пока единственная страна в Европе, которая проводит чемпионат, несмотря на распространение коронавируса. Также национальные чемпионаты проходят в Таджикистане, Никарагуа и Мьянме.

Ранее сообщалось, что матчем «Алтын-Асыр» — «Копетдаг» 19 апреля возобновится чемпионат Туркменистана по футболу сезона-2020, который ранее был приостановлен из-за COVID-19, писал NEWS.ru.