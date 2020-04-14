В четырёх странах мира продолжают играть в футбол

Федерация футбола Бурунди (ФФБ) приостановила чемпионат страны из-за пандемии коронавируса, пишет ESPN.
Сообщается, что ФФБ рассчитывает возобновить и полностью завершить сезон до конца мая. Бурунди была единственной страной в Африке и одной из пяти в мире, которая продолжала проводить игры.
В чемпионате Бурунди участвуют 16 команд, после 27 туров лидирует «Ле Мессажер».
Белоруссия пока единственная страна в Европе, которая проводит чемпионат, несмотря на распространение коронавируса. Также национальные чемпионаты проходят в Таджикистане, Никарагуа и Мьянме.
Ранее сообщалось, что матчем «Алтын-Асыр» — «Копетдаг» 19 апреля возобновится чемпионат Туркменистана по футболу сезона-2020, который ранее был приостановлен из-за COVID-19, писал NEWS.ru.
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