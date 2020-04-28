Чемпионат Аргентины по футболу завершён досрочно из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/578ac17c-893d-11ea-8c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса.

По итогам прошедшего и следующего сезонов команды не будут вылетать из высшего дивизиона, сообщает пресс-служба организации. При этом президент AFA Клаудио Тапиа заявил, что новый сезон может начаться только в январе 2021 года.

На момент остановки чемпионата Аргентины было сыграно 23 тура. В турнирной таблице первое место занимал клуб «Бока Хуниорс», набрав 48 очков, второе — «Ривер Плейт» (47), третье — «Велес Сарсфилд» (39).

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение признать чемпионат страны по футболу завершённым без определения победителя.