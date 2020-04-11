Чемпионат Английской премьер-лиги могут возобновить в мае

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) не отказалось от идеи на стадионах завершить чемпионат страны, который был приостановлен из-за коронавируса. Варианты доигровки сезона будут обсуждаться на собрании футбольных чиновников 17 апреля.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители АПЛ заявили: сезон-2019/20 будет возобновлён тогда, когда это будет безопасно. Первоначально было объявлено, что пауза продлится до 4 апреля. Потом возобновление чемпионата отложили до 30 апреля.
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