Чемпионат Английской премьер-лиги могут возобновить в мае

https://static.news.ru/photo/480509a0-7bb5-11ea-8860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott/www.imago-images.de/Global Look Press

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) не отказалось от идеи на стадионах завершить чемпионат страны, который был приостановлен из-за коронавируса. Варианты доигровки сезона будут обсуждаться на собрании футбольных чиновников 17 апреля.

Об этом сообщает The Mirror. Издание отмечает, что возобновить турнир в Англии хотят в конце мая или в начале июня. Одним из основных вариантов называется проведение матчей без зрителей. Причём это условие будет действовать и в начале следующего турнира, поэтому увидеть игры АПЛ вживую болельщики смогут не раньше 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители АПЛ заявили: сезон-2019/20 будет возобновлён тогда, когда это будет безопасно. Первоначально было объявлено, что пауза продлится до 4 апреля. Потом возобновление чемпионата отложили до 30 апреля.