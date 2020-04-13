Чемпионат Англии по футболу может быть доигран на «Уэмбли»

https://static.news.ru/photo/734bc624-7d6f-11ea-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Футбольный сезон в Англии может быть доигран на лондонском стадионе «Уэмбли» и арене в Национальном центре Футбольной ассоциации Англии (FA) в Бертоне-на-Тренте.

FA считает, что проведение футбольных матчей на этих аренах позволит минимизировать передвижение по стране футбольных команды, а также официальных лиц и представителей СМИ. Отличное состояние газона на данных стадионам позволит ежедневном проводить по несколько игр. Матчи, по всей вероятности, будут проходить без зрителей и транслироваться в прямом эфире, сообщает Times.

Ранее представители Английской премьер-лиги (АПЛ) заявили, что чемпионат по футболу не будет возобновлён в мае. Сезон-2019/20 будет возобновлён тогда, когда это будет безопасно. Первоначально было объявлено, что пауза продлится до 4 апреля. Потом возобновление чемпионата отложили до 30 апреля, писал NEWS.ru.