Чемпионат Англии по футболу хотят приостановить из-за COVID-19

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Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вариант приостановки чемпионата по футболу в январе из-за вспашки коронавируса среди спортсменов.

Соответствующее решение может быть принято на две недели, передаёт Daily Mail. Кроме того, могут быть отменены игры третьего раунда Кубка Англии, запланированные на начало января.

Причиной стало выявление COVID-19 у 18 футболистов клубов лиги, что стало рекордом с начала сезона.Исследование, проведённое в период с 21 по 27 декабря, охватило 1479 спортсменов и сотрудников команд. 18 человек, у которых нашли инфекцию, ушли на самоизоляцию. COVID-19, среди прочих случаев, выявили у игроков «Манчестер Сити» Кайла Уокера и Габриэла Жезуса, а также у двух членов клубного персонала. Из-за этого игра манкунианцев с «Эвертоном», намеченная на 28 декабря, была перенесена на неопределённой срок. Представители «Эвертона» после инцидента потребовали от лиги полного раскрытия информации, связанной с коронавирусом.

Ранее, как писал NEWS.ru, из-за COVID-19 был отменён матч «Астон Виллы» против «Ньюкасла». В АПЛ заявляют, что перенос встреч является крайней мерой, а каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. Перед началом сезона сообщалось, что матчи не будут отменяться, если в составе команды есть по меньшей мере 14 здоровых футболистов. Окончательное решение по этому вопросу принимает руководство АПЛ.