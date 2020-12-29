Чемпионат Англии по футболу хотят приостановить из-за COVID-19

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вариант приостановки чемпионата по футболу в январе из-за вспашки коронавируса среди спортсменов.
Соответствующее решение может быть принято на две недели,
Причиной стало выявление COVID-19 у 18 футболистов клубов лиги, что стало рекордом с начала сезона.Исследование, проведённое в период с 21 по 27 декабря, охватило 1479 спортсменов и сотрудников команд. 18 человек, у которых нашли инфекцию, ушли на самоизоляцию. COVID-19, среди прочих случаев, выявили у игроков «Манчестер Сити» Кайла Уокера и Габриэла Жезуса, а также у двух членов клубного персонала. Из-за этого игра манкунианцев с «Эвертоном», намеченная на 28 декабря, была перенесена на неопределённой срок. Представители «Эвертона» после инцидента потребовали от лиги полного раскрытия информации, связанной с коронавирусом.
Ранее, как писал NEWS.ru, из-за COVID-19 был отменён матч «Астон Виллы» против «Ньюкасла». В АПЛ заявляют, что перенос встреч является крайней мерой, а каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. Перед началом сезона сообщалось, что матчи не будут отменяться, если в составе команды есть по меньшей мере 14 здоровых футболистов. Окончательное решение по этому вопросу принимает руководство АПЛ.