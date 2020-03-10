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Федерация футбола Италии (FIGC) на саммите рассмотрела варианты завершения чемпионата страны сезона-2019/20.

FIGC предложила три варианта: либо завершить турнир без определения победителя, либо присвоить титул лидеру чемпионата на данный момент, либо организовать серию плей-офф, чтобы определить победителя, сообщает пресс-служба FIGC.

Решение необходимо принять до 23 марта. Также может быть рассмотрен вариант переноса окончания сезона на 31 мая 2020 года.

Ранее Национальный олимпийский комитет Италии обратился к правительству с просьбой приостановить все спортивные соревнования в стране до 3 апреля из-за вспышки коронавируса. Позднее премьер Италии Джузеппе Конте объявил об этом, приостановив в том числе Серию А.