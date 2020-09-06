Чемпион СССР по футболу предрёк победу сборной России над венграми

https://static.news.ru/photo/6da19522-f01b-11ea-89fb-fa163e074e61_660.jpg Предыгровая тренировка на «Пушкаш Арене» Фото: Сборная России/twitter.com

Сборная России способна победить команду Венгрии во втором мачте в рамках Лиги наций. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил чемпион СССР 1991 года в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин.

Матч пройдёт 6 сентября в Будапеште. Игра начнётся в 19:00 мск. В первой встрече Лиги наций команда Станислава Черчесова победила сборную Сербии со счётом 3:1. Дубль сделал капитан Артём Дзюба, ещё один мяч забил защитник Вячеслав Караваев.

Игра на игру не приходится, так что ждём очередной победы нашей сборной. Думаю, что команда Венгрии по зубам. В первом матче было видно, что лучше себя стал проявлять Дзюба, Караваев хорошо выглядел. Возможны и новые лица в сегодняшней встрече, — цитирует Масалитина РИА Новости.

Экс-игрок «армейцев» также отметил, что тренерский штаб просматривает как футболистов основного состава, так и тех, кто мог бы прийти им на замену. И это несмотря на то, что речь идёт о Лиге наций.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал наличие большого количества молодых игроков в составе команды Венгрии.