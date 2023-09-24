Чемпион России по футболу проиграл дома, пропустив на последних минутах «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Игроки «Локомотива» Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Артём Дзюба (слева направо)

Действующий чемпион России по футболу, петербуржский «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» в девятом туре Российской премьер-лиги. «Локомотив» забил победный гол на добавленных минутах к основному времени матча, отличился Наир Тикнизян. Московский клуб победил «Зенит» впервые с 2019 года.

Первыми счет в игре открыли хозяева, нападающий Матео Кассьера отправил мяч в сетку на 22-й минуте. «Локомотив» отыгрался во втором тайме, на 59-й забил Максим Глушенков. После победы московская команда поднялась на 6-е место с 15 очками. «Зенит» опустился на 3-ю строчку, с 17 баллами в активе.

Тем временем президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино допустил возможность участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу. Российские команды были отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Международная федерация футбола (FIFA) и Европейский футбольный союз (UEFA) в феврале 2022 года приняли решение об отстранении российских команд от турниров под эгидой этих организаций. Причиной стало начало специальной военной операции РФ на Украине.

Президент UEFA Александер Чеферин заявил, что российские национальные футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях, организованных Европейским футбольным союзом, только после завершения боевых действий.