Чемпион мира и Европы Хави заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d0d902e4-ce5e-11ea-9568-fa163e074e61_660.jpg Хави Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании, бывший игрок каталонской «Барселоны», четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и восьмикратный обладатель золотых медалей чемпионата страны Хави заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Легендарный спортсмен сообщил об этом в социальной сети.

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» рассказал, что сдал тест на COVID-19 несколько дней назад. И результат оказался положительным.

К счастью, я чувствую себя хорошо, но буду находиться на изоляции, пока не получу от медиков разрешение вернуться к работе, — передаёт слова Хави страница клуба в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, тесты на коронавирусную инфекцию у двух игроков ЦСКА, Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, показали «сомнительный» результат. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков.

С начала эпидемии в России COVID-19 заболели 806 720 человек, 13 192 из них скончались, 597 140 пациентов выздоровели.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.