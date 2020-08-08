Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло возглавил «Ювентус»

Бывший футболист сборной Италии, клубов «Милан» и «Ювентус» Андреа Пирло занял пост главного тренера «Ювентуса».
Андреа Пирло стал главным тренером, — говорится в сообщении клуба, которое опубликовали в Facebook.
Пирло — чемпион мира 2006 года и серебряный призёр чемпионата Европы — 2012. Большую часть карьеры выступал за «Милан», с которым дважды выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Кроме того, выступал за «Интер» и «Ювентус», с которым стал четырёхкратным чемпионом Италии. Также в карьере итальянца американский «Нью-Йорк Сити». В составе сборной сыграл 116 матчей и забил 13 мячей.
Ранее стало известно о том, что Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Ювентуса».
По итогам сезона-2019/20 «Ювентус» стал чемпионом Италии. Однако, по сообщениям итальянских СМИ, вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов в 1/8 финала стал причиной, по которой клуб обратил внимание на потенциальных сменщиков Маурицио Сарри. Основными кандидатами стали Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино и Симоне Индзаги, писал NEWS.ru.
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