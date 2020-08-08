Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло возглавил «Ювентус»

https://static.news.ru/photo/1c7e28aa-d9a4-11ea-935d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Бывший футболист сборной Италии, клубов «Милан» и «Ювентус» Андреа Пирло занял пост главного тренера «Ювентуса».

Андреа Пирло стал главным тренером, — говорится в сообщении клуба, которое опубликовали в Facebook.

Пирло — чемпион мира 2006 года и серебряный призёр чемпионата Европы — 2012. Большую часть карьеры выступал за «Милан», с которым дважды выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Кроме того, выступал за «Интер» и «Ювентус», с которым стал четырёхкратным чемпионом Италии. Также в карьере итальянца американский «Нью-Йорк Сити». В составе сборной сыграл 116 матчей и забил 13 мячей.

Ранее стало известно о том, что Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Ювентуса».

По итогам сезона-2019/20 «Ювентус» стал чемпионом Италии. Однако, по сообщениям итальянских СМИ, вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов в 1/8 финала стал причиной, по которой клуб обратил внимание на потенциальных сменщиков Маурицио Сарри. Основными кандидатами стали Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино и Симоне Индзаги, писал NEWS.ru.