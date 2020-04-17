Чемпион Китая по футболу начал строительство нового стадиона

Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд», действующий чемпион страны, начал строительство нового домашнего стадиона вместимостью 100 тысяч зрителей.
Арена будет напоминать форму цветка лотоса, сообщает Sky Sports. В проект вложат 1,56 млрд евро. Отмечается, что строительство планируется завершить к концу 2020 года.
Ранее сообщалось, что Китайская ассоциация футбола планирует в июне или июле начать чемпионат, который был отложен из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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