Чемпион Китая по футболу начал строительство нового стадиона

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Чемпионат Китая по футболу организаторы планируют начать в июне или июле. Даты матчей пока не уточняются.

Начало сезона CSL 2020 года было отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, но в настоящее время составляются планы на начало лета, — сообщает портал Goal. Китайская футбольная ассоциация уже...