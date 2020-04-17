Футбол

Чемпион Китая по футболу начал строительство нового стадиона

10:24, 17 апреля 2020
Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд», действующий чемпион страны, начал строительство нового домашнего стадиона вместимостью 100 тысяч зрителей.

Арена будет напоминать форму цветка лотоса, сообщает Sky Sports. В проект вложат 1,56 млрд евро. Отмечается, что строительство планируется завершить к концу 2020 года.

Ранее сообщалось, что Китайская ассоциация футбола планирует в июне или июле начать чемпионат, который был отложен из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

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