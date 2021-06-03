Чемпион Италии «Интер» объявил о назначении Индзаги

https://static.news.ru/photo/61ed6d2c-c465-11eb-bbad-96000091f725_660.jpg Филиппо Индзаги Фото: LiveMedia/Global Look Press

«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги главным тренером клуба. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионов Италии.

Контракт с 45-летним специалистом заключён на два года. Индзаги сменил на посту наставника «Интера» Антонио Конте, который принёс клубу первое «скудетто» за 11 лет.

Индзаги выступал за «Лацио» в качестве футболиста с 1999-го по 2010 год, выиграв чемпионат Италии, Кубок (трижды), Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА. В должности тренера он выиграл с клубом Кубок Италии и дважды стал победителем Суперкубка Италии.

27 мая стало известно, что Зинедин Зидан ушёл с поста тренера «Реала». Его сменил Карло Анчелотти.