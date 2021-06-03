 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Чемпион Италии «Интер» объявил о назначении Индзаги

15:10, 03 июня 2021
Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги Фото: LiveMedia/Global Look Press

«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги главным тренером клуба. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионов Италии.

Контракт с 45-летним специалистом заключён на два года. Индзаги сменил на посту наставника «Интера» Антонио Конте, который принёс клубу первое «скудетто» за 11 лет.

Индзаги выступал за «Лацио» в качестве футболиста с 1999-го по 2010 год, выиграв чемпионат Италии, Кубок (трижды), Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА. В должности тренера он выиграл с клубом Кубок Италии и дважды стал победителем Суперкубка Италии.

27 мая стало известно, что Зинедин Зидан ушёл с поста тренера «Реала». Его сменил Карло Анчелотти.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео