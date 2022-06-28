«Челси» захотел купить Зинченко

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global look Press

Александр Зинченко

Лондонский «Челси» рассматривает возможность покупки защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александра Зинченко, сообщает Daily Mail. Уточняется, что футболист находится в списке трансферных целей «синих» на это лето.

Отмечается, что «Сити» готов отпустить украинца, если сможет купить у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью. При этом «Челси» уже интересуется двумя футболистами «горожан» — Рахимом Стерлингом и Натаном Аке. Неизвестно, хватит ли лондонцам средств на покупку всех троих.

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко отыграл 28 матчей во всех турнирах в составе клуба из Манчестера, в которых сделал шесть результативных передач.

Ранее лидер башкирского общественного движения «Чистая Черниковка» Руслан Бадретдинов потребовал от футбольного клуба «Уфа» снять с фасада домашнего стадиона команды плакат с изображением Зинченко.