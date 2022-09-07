«Челси» уволил главного тренера, с которым клуб выиграл Лигу чемпионов «Челси» отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

Главный тренер «Челси» Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отправлен в отставку, сообщает официальный сайт команды. Такое решение приняли новые американские владельцы лондонского клуба, которые пришли после Романа Абрамовича.

От лица всех в «Челси» клуб хотел бы поблагодарить Томаса и его штаб за приложенные во время работы усилия. Томас по праву займет место в истории «Челси» после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира. Новые владельцы провели 100 дней во главе клуба. Они продолжают упорную работу по продвижению клуба вперед. Новые владельцы считают, что настало время сменить тренера, — говорится в заявлении клуба.

Накануне «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. В Английской Премьер-лиге «синие» занимают шестое место после шести туров. В активе команды 10 очков: три победы, одна ничья и два поражения.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. С клубом немецкий специалист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Следующий матч «Челси» проведет 10 сентября — с «Фулхэмом» на выезде.

1 сентября сорвался по техническим сорвался переход российского футболиста Захаряна из «Динамо» в «Челси».