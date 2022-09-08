«Челси» представил нового главного тренера, первого после Абрамовича Новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер

Фото: IMAGO/Jane Stokes/Global Look Press

Грэм Поттер

Новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер, сообщает официальный сайт лондонского клуба. До сегодняшнего дня 47-летний специалист возглавлял «Брайтон».

Контракт с английским тренером рассчитан на пять лет. Отмечается, что «Челси» заплатит «Брайтону» £ 10 млн в качестве компенсации.

Я невероятно горд и взволнован тем, что возглавил «Челси», этот невероятный футбольный клуб. Очень рад возможности поработать с новыми владельцами «Челси». С нетерпением жду встречи с прекрасными игроками этой команды. В «Челси» я хочу развивать команду и культуру, которой наши чудесные фанаты смогут гордиться, — сказал Поттер.

7 сентября «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля. Немец работал в клубе с января 2021 года и выиграл с ним Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

1 сентября сорвался переход российского футболиста Захаряна из «Динамо» в «Челси».