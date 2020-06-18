«Челси» объявил о переходе нападающего Вернера

https://static.news.ru/photo/5d3dc1cc-b148-11ea-9f14-fa163e074e61_660.jpg Тимо Вернер Фото: Jan Woitas/dpa/Global look Press

Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал контракт с 24-летним нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером.

Как сообщает пресс-служба «аристократов», игрок согласовал условия контракта и проведёт остаток нынешнего сезона в Германии, а к «Челси» присоединится в июле, когда пройдёт медицинское обследование.

Сумма трансфера, по данным СМИ, составляет €53 млн, приписанные в контракте в качестве отступных. Также сообщалось, что будет подписано пятилетнее соглашение.

В составе «Лейпцига», с которым он подписал контракт в 2016 году, Вернер в нынешнем сезоне забил 26 голов, приняв участие в 32 матчах Бундеслиги. Ранее немецкий форвард играл за «Штутгарт».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Челси» Жоржиньо. Руководство туринского коллектива готово предложить за трансфер 28-летнего хавбека €40 миллионов, писалNEWS.ru