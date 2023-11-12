«Челси» и «Манчестер Сити» показали сверхрезультативную ничью в матче АПЛ Матч 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити» завершился со счетом 4:4

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

Сверхрезультативную ничью по итогам матча 12-го тура английской футбольной Премьер-лиги показали лондонский «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает «Чемпионат». Встреча прошла 12 ноября на стадион «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 4:4.

Первый гол был забит в ворота «Челси». На 25-й минуте в ворота лондонцев был назначен пенальти, который сумел реализовать Эрлинг Холанд. Однако уже через четыре минуты счет сравнялся усилиями 39-летнего защитника Тьяго Силвы. Еще через девять минут полузащитник Рахим Стерлинг вывел «Челси» вперед, однако в дополнительное время первого тайма защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи сравнял счет.

После перерыва Эрлинг Холанд забил свой второй мяч в ходе встречи. На 67-й минуте форвард «Челси» Николас Джексон вновь сравнял счет. До конца матча мяч побывал в воротах обеих команд еще по одному разу. На 86-й минуте гол забил полузащитник «Сити» Родриго Эрнандес, а в дополнительное время пенальти реализовал игрок «Челси» Коул Палмер.

После этой встречи «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы набирает 28 очков и становится лидером чемпионата Англии. У «Челси» 16 очков, команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.

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