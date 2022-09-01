«Челси» и «Динамо» договорились о переходе Захаряна Российский полузащитник Арсен Захарян перейдет в «Челси» из «Динамо», но останется в аренде в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арсен Захарян

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси», сообщает «Чемпионат.com». Российский клуб согласился на этот трансфер, осталось согласовать условия личного контракта.

По условиям трансфера Захарян останется в аренде в «Динамо» до момента, когда на счет московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы, — сообщил источник.

Также отмечается, что Футбольная ассоциация Англии не препятствует трансферу. Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 мск.

Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего игрока €15 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Захарян вышел на поле в основном составе «Динамо» шесть раз. Он забил один мяч и отдал два результативных паса.

Член комитета по физической культуре и спорту Госдумы Роман Терюшков заявил, что переход Захаряна в лондонский «Челси» — предательство.