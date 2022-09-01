Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси», сообщает «Чемпионат.com». Российский клуб согласился на этот трансфер, осталось согласовать условия личного контракта.
По условиям трансфера Захарян останется в аренде в «Динамо» до момента, когда на счет московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы, — сообщил источник.
Также отмечается, что Футбольная ассоциация Англии не препятствует трансферу. Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 мск.
Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего игрока €15 млн.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Захарян вышел на поле в основном составе «Динамо» шесть раз. Он забил один мяч и отдал два результативных паса.
Член комитета по физической культуре и спорту Госдумы Роман Терюшков заявил, что переход Захаряна в лондонский «Челси» — предательство.