«Человеку свойственны страсти»: Уткин высказался о видео с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/2ad39d5e-21b1-11eb-a273-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист Артём Дзюба оказался в эпицентре громкого скандала. Телекомментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал появившееся в Сети видео интимного характера, героем которого предположительно является капитан «Зенита» и сборной России.

Человеку свойственно испытывать страсти. Высокая страсть становится поводом для написания стихов и романов. А если она низменная? — задаётся вопросом Уткин в своём Telegram-канале.

На видео мужчина, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Уткин иронично отмечает, что лучше подобные ролики всё же не снимать. При этом неизвестно, как на самом деле этот процесс оказался зафиксирован.

Сам Дзюба никак не комментирует ситуацию, закрыв , однако, свой Instagram для комментариев. Пока неизвестно, будет ли футболист каким-либо образом наказан. Впрочем, подобные эпизоды часто встречают с осуждением. Как писал NEWS.ru, журналиста CNN отстранили за мастурбацию во время совещания.