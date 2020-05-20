Чеферин: розыгрыш Лиги чемпионов планируется завершить к концу августа

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что сезон-2019/20 Лиги чемпионов планируют завершить к концу августа.
Наш план — завершить турнир к концу августа. Я думаю, что это сработает. 80% европейских лиг собираются возобновить сезон, и я не вижу причин, почему Лига чемпионов и Лига Европы не должны быть проведены, — цитирует Чеферина Record.
Ранее сообщалось,что УЕФА не собирается рекомендовать своим членам переходить с системы розыгрыша «осень–весна» на систему «весна–осень». Отмечается, что у УЕФА нет абсолютно никаких планов в изменении системы, писал NEWS.ru.
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