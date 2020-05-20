Чеферин: розыгрыш Лиги чемпионов планируется завершить к концу августа

Фото: Jan Huebner/Voigt/Global Look Press

В Ереване пострадал памятник, который был установлен в 2016 году в память о победах футбольного клуба «Арарат» в Кубке и чемпионате СССР в 1973 году.

Неизвестные украли статуи нескольких футболистов из скульптурной группы «Арарат-73», которая расположена рядом со стадионом «Раздан». Из композиции были украдены статуи тренера команды Никиты Симоняна и членов клуба Роберта Цагикяна, Оника...