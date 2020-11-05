Чалов не попал в состав ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал состав на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».
Так, в составе «армейцев» сыграют Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эджуке.
Примечательно, что форварды Фёдор Чалов и Адольфо Гайч остались на скамейке запасных.
Игра начнётся в 23:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что контракт Вадима Карпова с ЦСКА продлён до окончания сезона-2024/25.
Защитник сыграл за основную команду «армейцев» 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу.