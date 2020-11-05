Чалов не попал в состав ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

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«Тамбов» может объединиться с «Кубанью», сообщил журналист Илья Казаков.

Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками и, как и они, тоже не вполне понимаю, как подобное может произойти. Не переезд команд в другой город — это бывало. А сохранение места...