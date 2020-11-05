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Футбол

Чалов не попал в состав ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

21:49, 05 ноября 2020
Фёдор Чалов Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал состав на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Так, в составе «армейцев» сыграют Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эджуке.

Примечательно, что форварды Фёдор Чалов и Адольфо Гайч остались на скамейке запасных.

Игра начнётся в 23:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что контракт Вадима Карпова с ЦСКА продлён до окончания сезона-2024/25.

Защитник сыграл за основную команду «армейцев» 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу.

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