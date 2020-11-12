Чалов и Дивеев выйдут в основе сборной России на матч с Молдавией

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Комментатор из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов высказался по поводу слива видеозаписи интимного характера с участием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Журналист считает, что инцидент был подстроен фанатами «Краснодара», с которыми в день обнародования кадров играли «сине-бело-голубые».

После того как видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией, попало в Сеть, главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать капитана на ноябрьский сбор. Кроме того, в матче...