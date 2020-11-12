Чалов и Дивеев выйдут в основе сборной России на матч с Молдавией

В стартовый состав сборной России в товарищеском матче против Молдавии, который состоится в Кишинёве, попал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который был вызван в национальную команду всего пару дней назад. Капитаном российской сборной назначен Георгий Джикия.
Помимо Чалова и Джикии в состав сборной РФ вошли Гильерме, Караваев, Дивеев, Жирков, Кузяев, Фомин, Миранчук Ал., Черышев и Ионов.
В стартовом составе сборной Молдавии — Намашко, Епуряну, Армаш, Жардан, Платика, Ионица, Чеботару, Каймаков, Рацэ, Рябчук, Николаеску.
Встреча начнётся в столице Молдавии в 20:00 по московскому времени.
После того как форвард «Сочи» Антон Заболотный сначала сдал сомнительный, а затем отрицательный тест на COVID-19, он так и не вылетел в Молдавию на товарищеский матч, а значит, пропустит его. Об этом сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко, писал NEWS.ru.