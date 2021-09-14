Чай без сахара: Зобнин рассказал об изменениях в команде Карпина
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:01, 14 сентября 2021
Роман ЗобнинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что в национальной команде с приходом Валерия Карпина изменилось питание. Его слова приводит официальный сайт «Спартака».
Сейчас сахара действительно нет, чай попить можно только пустым, каши готовятся на воде, нет мяса, паста только в день игры, — рассказал футболист.
Также Зобнин отметил, что различного рода процедуры и восстановления стали обязательными и ежедневными.
Холодная и горячая вода, массажи, сауна, профилактика, индивидуальные тренировки... Каждому игроку присылают персональный список. Сейчас всё стало более организованным и систематизированным, — добавил он.
Валерий Карпин возглавил сборную Росиии 23 июля 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова.
После семи туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» располагается на восьмом месте с десятью очками в запасе.
Ранее сообщалось, что защитник футбольного клуба «Спартак» и сборной России Георгий Джикия после матча квалификации ЧМ-2022 с командой Мальты ответил на вопрос, почему он стал реже общаться с журналистами.