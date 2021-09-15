Депутат от КПРФ раскритиковал заявление Путина о лимите легионеров в РПЛ

Депутат Саратовской областной думы и член Коммунистической партии РФ Николай Бондаренко негативно отреагировал на слова президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров. Он считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен продвигать свои инициативы, а не действовать по указанию президента. Слова Бондаренко приводит Sport 24.

Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил против идеи отмены лимита на легионеров в российском футболе. Он сказал, что если будут играть легионеры, то Россия ещё 20 лет не выступит на Олимпиаде. Депутат счел комичной ситуацию, при которой профессиональный футбольный комитет слушает главу государства.

Это очень странно. Но так устроена современная Россия — есть царь, который считает, что все должны жить по его указам. У любого руководителя должно быть мнение по всем вопросам. Другое дело, что это должно быть именно мнение, а не призыв к действию. Но у нас, к сожалению, не так, — сказал Бондаренко.

Депутат убеждён, что лимит на легионеров необходимо убирать, так как он формирует тепличные условия для отечественных футболистов. Игроки в таких условиях перестают стремиться к высоким достижениям, тренироваться так, чтобы быть конкурентоспособными. С приездом легионеров, считает Бондаренко, вырастут конкуренция и уровень игры.

Наши парни будут стремиться к высокому уровню, будут бороться за место в составе. А сейчас из-за искусственных ограничений мы видим только огромные зарплаты наших футболистов, — заключил он.

В Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров — максимум восемь иностранцев в заявке клуба. Ограничения впервые ввели в 2005 году. Самого большого успеха сборная добилась в 2008-м, взяв бронзу на Евро-2008 с игроками, которые воспитывались без лимита.

Также сообщалось, что футбольный журналист и комментатор Василий Уткин раскритиковал слова Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе.