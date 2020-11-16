Бывший защитник «Анжи» пожизненно отстранён от футбольной деятельности

https://static.news.ru/photo/b3b64570-281b-11eb-81be-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Айдов Фото: fcgomel1959/instagram.com

Экс-защитник московского «Торпедо» и махачкалинского «Анжи» Дмитрий Айдов пожизненно отстранён от футбольной деятельности.

Айдов наказан за участие в договорных матчах в составе «Гомеля». Установлено, что он получил $12 тыс. за сдачу матча белорусской Высшей лиги против БАТЭ (0:3) и ещё $10 тыс. за поражение брестскому «Динамо» (0:6). Оба матча состоялись в июне 2018 года. Теперь спортсмен больше никогда не сможет выйти на поле. Об этом сообщает белорусское спортивное издание «Прессбол» со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).

В последние годы белорусский футбол сотрясают скандалы вокруг договорных матчей. Так, в августе стало известно о двухгодичной дисквалификации защитника БАТЭ и сборной Белоруссии Захара Волкова за участие в «договорняке» в бытность футболистом новополоцкого «Нафтана».

Что касается «Гомеля», эта команда является одним из наиболее частых фигурантов дел о договорных матчах в Белоруссии. Тем примечательнее тот факт, что в ситуации с матчами против БАТЭ и брестского «Динамо» претензии предъявлялись лишь к одному игроку гомельчан — к Айдову.

Согласно решению ФИФА, ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью. Соответственно, он не сможет заниматься какой-либо футбольной активностью под эгидой ФИФА, локальных федераций или участвовать в проектах, которые финансируются правительствами стран.

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