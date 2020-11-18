Бывший вратарь сборной СССР высказался по поводу отставки Черчесова

https://static.news.ru/photo/12b31042-2a49-11eb-ac16-fa163e074e61_660.jpg Анзор Кавазашвили Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова заменить вратаря Маринато Гильерме на Сослана Джанаева в матче против Сербии. Накануне россияне проиграли сербам со счётом 0:5 в Лиге наций.

Станислав переволновался и принял это решение сгоряча. Но обычно коней на переправе не меняют. Сослана Джанаева можно понять — выходить, когда команда горит 0:4, очень непросто. Зачем это нужно было? Черчесову виднее, — сказал Кавазашвили NEWS.ru.

Также специалист высказался по поводу возможной отставки Станислава Черчесова.

Сменить нужно не наставника сборной, сменить нужно систему. Я об этом говорю постоянно. Бесконечно легионеры, играющие в Российской премьер-лиге, занимают места талантливых ребят из России. Если у нас и появляется одарённый мальчишка, то, помимо футбольных навыков, ему необходимо ещё обладать большой удачей, чтобы прибиться в команду. Ставят на поле обычно тех, за кого платят большие деньги, а это как раз легионеры. И не важно, подходит ли привезённый игрок команде или нет. Пора уже развернуться лицом к нашим футболистам! У нас тренеры говорят, что, мол, наши парни должны перенимать опыт у зарубежных коллег, учиться у них. Вы мне покажите хотя бы одного легионера, на которого можно равняться и перенимать классную игру. Я таких не вижу, — отметил экс-голкипер.

В Лиге наций сборная России набрала 8 очков и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла третье место и осталась в лиге В.

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный комментатор Алексей Андронов заявил, что в сборную необходимо вернуть ветерана Игоря Акинфеева.