Бывший вратарь сборной России по футболу раскритиковал Сафонова

Бывший вратарь сборной России по футболу, а ныне генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что голкипер национальной команды Матвей Сафонов должен с уважением относиться к Игорю Акинфееву. Так специалист отреагировал на слова Сафонова о том, что он не считает Акинфеева вратарём номером один в России на данный момент, сообщает «Спорт-Экспресс».

Да, ему надо мечтать о чём-то высоком, при этом всё равно должно оставаться уважение. Если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи. Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград, — сказал Габулов.

Вратарь «Краснодара» Сафонов в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) пропустил 16 голов и сыграл шесть раз «на ноль». В свою очередь, голкипер московского ЦСКА Акинфеев в 18 матчах РПЛ пропустил 16 голов и девять раз сыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что Акинфеев появился на поле в 500-м матче в рамках чемпионата России по футболу. Данной отметки он достиг в игре 15-го тура РПЛ сезона-2021/22 с подмосковными «Химками».