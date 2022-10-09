Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Касильяс сделал каминг-аут

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский футболист Икер Касильяс

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс сделал каминг-аут. Пост о своей гомосексуальной ориентации спортсмен опубликовал в Twitter. В ответ на это он получил в комментариях как поддержку, так и насмешки.

Я надеюсь, вы сохраните ко мне уважение: я гей, — написал 41-летний экс-футболист.

В ответ на публикацию другой чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Карлес Пуйоль написал: «пришло время рассказать нашу историю». Он сопроводил пост смайликом с поцелуем.

Позже Касильяс удалил свой твит.

Икер выступал за «Реал» с 1998 по 2015 год, после чего пять лет провел в португальском «Порту». В «Реале» Касильяс пять раз стал чемпионом Испании и три раза выиграл самый престижный европейский клубный турнир — Лигу чемпионов (2000, 2002, 2014)

В составе сборной Испании голкипер провел 167 матчей, стал с национальной командой чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012).

В середине июля российская теннисистка Дарья Касаткина призналась в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко. Также 25-летняя уроженка Тольятти поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая совершила каминг-аут в июне.

В июне пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер заявил, что гомосексуальность — абсолютно нормальная вещь. Он выразил непонимание тому, почему до сих пор остаются люди, которые не понимают, что любовь — для всех.