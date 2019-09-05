https://static.news.ru/photo/5824a3f6-cfe2-11e9-aab1-fa163e074e61_660.jpg Массимо Каррера Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Лю Хуншен заявил, что итальянец Массимо Каррера, тренировавший «красно-белых», слишком много брал на себя.

В «Спартаке» он слишком много брал на себя. Если б Каррера занимался только тренерской деятельностью, а не лез в другие дела, то, возможно, он бы и сейчас тренировал «Спартак», — приводит слова медика « Чемпионат ».

По его словам, если бы итальянец действительно был хорошим тренером, то вряд ли бы сидел без работы.

Ранее Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, как Массимо Каррера возглавил «красно-белых», и заявил, что все премиальные, полученные за победу в чемпионате России сезона-2016/17, тренер забрал себе, писал News.ru. Между тем бывший тренер «Спартака» Мальфатти назвал Глушакова рядовым игроком.