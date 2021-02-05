Бывший владелец «Спартака» заявил об абсурдности трансфера Промеса

https://static.news.ru/photo/6093da6a-67c2-11eb-b8e9-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Трансфер атакующего полузащитника Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» по уровню абсурдности даже опережает переход экс-футболиста «красно-белых», нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Такое мнение относительно возможного возвращения хавбека в Москву высказал бывший владелец столичного клуба Андрей Червиченко.

Он напомнил, что Промес находится под следствием. А правосудие в Нидерландах работает медленно, но верно. Поэтому человека, которого признают виновным, обязательно наказывают, кто бы он ни был, уверен предприниматель.

Летом прошлого года с участием Промеса произошёл инцидент, в результате которого футболист попал под следствие. По имеющейся версии, игрок на вечеринке поссорился с членом своей семьи и ударил его ножом. Родственник спортсмена был серьёзно ранен и получил травму колена. Промеса арестовали в декабре, однако затем выпустили из-под стражи.

Червиченко убеждён, что глупо тратить деньги на человека, над которым «висит меч правосудия». По словам бизнесмена, здесь идёт разговор о психологическом состоянии спортсмена. Он пояснил, что клуб в сложившейся ситуации тратит средства на игрока с абсолютно неуравновешенным внутренним состоянием.

Не знаю, кто подобные решения в «Спартаке» принимает, но по своей абсурдности трансфер Промеса даже перевешивает покупку «Фиорентиной» Кокорина, — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Кокорин уехал в Италию, пробыв несколько месяцев игроком «Спартака». За это время форвард в составе «красно-белых» не забил ни одного гола с игры. Однако, как писали многие СМИ, он уже поразил ворота в Европе. Правда, этот гол был забит Кокориным всего лишь на тренировке «фиалок», зато — с передачи знаменитого француза Франка Рибери.

Как ранее передавал NEWS.ru, «Аякс» желает получить безусловные выплаты по атакующему полузащитнику Квинси Промесу вне зависимости от того, какое решение по инциденту с ним примет суд. А московский «Спартак», ведущий с европейцами переговоры по спортсмену, хочет их разбить или не иметь вовсе, если форвард не сможет работать из-за решения суда. Об этом в разговоре с журналистами рассказал управляющий директор столичного коллектива Евгений Мележиков.