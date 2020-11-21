Бывший тренер «Зенита»: Дзюба должен попрощаться с ролью капитана

https://static.news.ru/photo/44eda7a0-2bef-11eb-999e-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал недопустимым возвращение Артёму Дзюбе роли капитана после появления интимного видео с участием футболиста.

По его словам, спортсмен может играть в команде, однако «с ролью капитана должен распрощаться».

Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в «Зените», ни в сборной, — цитирует бывшего тренера «Чемпионат».

При этом Петржела добавил, что Дзюба может стать капитаном, если перестанет попадать в подобные неприятные ситуации.

Ранее стало известно, что у нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео, на котором он занимается мастурбацией. Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео всё равно не окажется в Сети. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег. Сам футболист не стал комментировать информацию о шантаже.

Несмотря на то что главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил Дзюбу из состава спортсменов на ноябрьских сборах, у футболиста нашлось много защитников. Его поддержали уже многие российские певцы и артисты. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Данила Козловский. Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня взяла его вину на себя — она посчитала, что это она своим видео спровоцировала Артёма на столь горячую съёмку. А порнозвезда Елена Беркова предложила ему сменить профессию, отметив, что в фильмах для взрослых платят больше, чем в сборной России.

Интимное видео с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас, писал NEWS.ru.