Бывший тренер «Спартака» Романцев рассказал о состоянии после операции

https://static.news.ru/photo/03e7e988-7b35-11eb-bc20-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Бывший футболист и главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев в разговоре с журналистами рассказал о своём состоянии после операции на сердце. По словам одного из самых титулованных наставников в истории российского футбола, в настоящий момент он чувствует себя хорошо.

О госпитализации экс-тренера «Спартака» стало известно утром 2 марта. Он находится в одной из столичных клиник. Медики оценивали состояние Романцева как средней степени тяжести. Сведения о госпитализации подтвердил бывший помощник Романцева по «Спартаку» Георгий Ярцев.

Позднее выяснилось, что тренеру сделали операцию на сердце. Хирургическое вмешательство было проведено успешно. Сам Романцев сообщил, что чувствует себя хорошо.

Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст, — цитирует знаменитого наставника «красно-белых» РБК.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. В качестве игрока он известен по выступлению за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист». Позднее стал тренером «Спартака», с которым добился выдающихся успехов. Романцев привёл «красно-белых» к победе в чемпионате СССР 1989 года. Впоследствии под его руководством «Спартак» восемь раз становился лучшим клубом России, а также выходил в полуфиналы Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.

Как ранее передавал NEWS.ru, директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб в случае необходимости готов оказать помощь Романцеву.