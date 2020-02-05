Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что досрочные перевыборы главы Российской премьер-лиги (РПЛ) были незаконными.

Изначально со стороны РПЛ это было похоже на какое-то мелкое жульничество. РФС отреагировал правильно и справедливо. Это не политическая история, это требование соблюдать законность, — цитирует Колоскова РИА Новости. Ранее...