Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов возглавил латвийскую «Ригу».
Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом, —
сообщилисполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс Sport24.
Срок контракта не называется.
Олег Кононов возглавлял московский «Спартак» с 12 ноября 2018 года по 29 сентября 2019 года. Специалист добровольно подал в отставку после поражения «Оренбурга» со счётом 1:2.
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