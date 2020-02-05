Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов возглавил латвийскую «Ригу».

Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом, — сообщил исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс Sport24.

Срок контракта не называется.

Олег Кононов возглавлял московский «Спартак» с 12 ноября 2018 года по 29 сентября 2019 года. Специалист добровольно подал в отставку после поражения «Оренбурга» со счётом 1:2.

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