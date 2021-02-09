16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Бывший тренер «Спартака» Каррера возглавил «Бари»

21:46, 09 февраля 2021
Массимо Каррера Массимо Каррера Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массимо Каррера стал главным тренером футбольного клуба «Бари», выступающего в Cерии С (третий по статусу дивизион профессионального футбола Италии).

Каррера сменил на посту наставника «Бари» Гаэатно Аутери. Соглашение с новым тренером рассчитано до конца сезона-2020/21. В случае если клуб поднимется в Серию B, договор автоматически продлевается на следующий сезон.

56-летний специалист проведёт первую тренировку с новой командой 10 февраля, сообщает пресс-служба «Бари». В настоящее время клуб занимает второе место в группе С серии С. «Бари» после 22 матчей набрал 42 очка.

Каррера с лета 2016 года по осень 2018 года тренировал московский «Спартак». Под его руководством «красно-белые» впервые за 16 лет стали чемпионами России. С декабря 2019 года по декабрь 2020 года итальянский тренер работал в греческой команде АЕК.

Ранее нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о системе штрафов, установленной главным тренером команды Доменико Тедеско. Игрок признался, что наставник строго следит за дисциплиной, передавал NEWS.ru. Понсе отметил, что среди установленных тренером санкций нет штрафа за лишний вес.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео