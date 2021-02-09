Бывший тренер «Спартака» Каррера возглавил «Бари»

https://static.news.ru/photo/722d30ca-6b08-11eb-8629-96000091f725_660.jpg Массимо Каррера Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массимо Каррера стал главным тренером футбольного клуба «Бари», выступающего в Cерии С (третий по статусу дивизион профессионального футбола Италии).

Каррера сменил на посту наставника «Бари» Гаэатно Аутери. Соглашение с новым тренером рассчитано до конца сезона-2020/21. В случае если клуб поднимется в Серию B, договор автоматически продлевается на следующий сезон.

56-летний специалист проведёт первую тренировку с новой командой 10 февраля, сообщает пресс-служба «Бари». В настоящее время клуб занимает второе место в группе С серии С. «Бари» после 22 матчей набрал 42 очка.

Каррера с лета 2016 года по осень 2018 года тренировал московский «Спартак». Под его руководством «красно-белые» впервые за 16 лет стали чемпионами России. С декабря 2019 года по декабрь 2020 года итальянский тренер работал в греческой команде АЕК.

Ранее нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о системе штрафов, установленной главным тренером команды Доменико Тедеско. Игрок признался, что наставник строго следит за дисциплиной, передавал NEWS.ru. Понсе отметил, что среди установленных тренером санкций нет штрафа за лишний вес.