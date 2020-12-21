Бывший тренер «Спартака» Гунько призвал продать Кокорина в «Сочи»

https://static.news.ru/photo/2f27b602-42b2-11eb-a5e1-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько заявил, что форварда Александра Кокорина необходимо продать в «Сочи».

Так наставник прокомментировал отъезд Кокорина на Мальдивы. По словам Гунько, это настоящее нарушение контрактных обязательств.

Со стороны игрока это сигнал отношения к команде, к футболистам и к самому «Спартаку». Здесь может произойти продажа или аренда в другой клуб, который в нём заинтересован. Пусть играет за «Сочи», — отметил Гунько, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе 2020 года, однако с тех пор провёл за «красно-белых» лишь восемь матчей, в которых забил два мяча, оба — с пенальти. Ряд игр он пропустил из-за травм.

В частности, повреждение не позволило ему выйти на поле в играх против «Сочи» и «Зенита». В обеих «Спартак» уступил — 0:1 и 1:3 соответственно.

Будущее Кокорина в «Спартаке» сейчас под вопросом. По данным СМИ, тренерский штаб рассчитывал, что игрок будет интенсивно тренироваться с командой до конца календарного года, после чего «красно-белые» должны отправиться в отпуск. Однако спортсмен уже улетел на Мальдивы — сообщается, что он в индивидуальном порядке восстанавливается после травмы в комфортном климате.

Впрочем, перспективы «Спартака» сейчас в принципе выглядят туманными. Главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что уйдёт после окончания текущего сезона. Но инсайдеры сообщают, что, по непроверенной информации, немецкий специалист может покинуть «Спартак» уже зимой.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему его бывший одноклубник Александр Кокорин никак не может адаптироваться в «Спартаке». По мнению эквадорца, на это есть ряд объективных причин.