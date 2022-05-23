Бывший тренер «Рубина» рассказал про «гнилую суть» Слуцкого Бывший тренер «Рубина» Черепанов: Слуцкий показал себя не уважающим никого человеком

Леонид Слуцкий / Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший тренер «Рубина» Павел Черепанов раскритиковал поведение главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого, под руководством которого команда вылетела из Российской-премьер лиги (РПЛ). Черепанов назвал недопустим поведение наставника казанцев, который пришел на пресс-конференцию, но не ответил ни на один вопрос журналистов.

Он показал себя не уважающим никого человеком. Видимо, его заставили зайти в зал для пресс-конференций, чтобы клуб не оштрафовали, и он просидел там, пока не начались вопросы. В этом вся его гнилая суть, — сказал Черепанов.

Работавший в «Рубине» специалист добавил, что «сам тренер и довёл команду до такого, он главный виновник».

В субботу в рамках 30-го тура РПЛ «Рубин» уступил «Уфе» со счётом 1:2. В компенсированное время матча нападающий казанцев Виталий Лисакович не забил пенальти. В итоге «Рубин» занял 15-е место и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу.