Бывший тренер «Краснодара» жёстко раскритиковал игру команды в Лиге Европы 

https://static.news.ru/photo/b4ca322a-77ba-11eb-be02-96000091f725_660.jpg Сергей Ташуев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отреагировал на поражение команды Мурада Мусаева от загребского «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. «Быки», проиграв дома (2:3) и на выезде (0:1), завершили своё выступление в Лиге Европы.

Учитывая, что первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Динамо» (Загреб), очевидно было, что «Краснодару» нужно будет атаковать, забивать два гола. Одним словом, команда должна была дать бой, бой серьёзный, но никакого боя не было. Была команда, которая играет в футбол в каком-то своём определённом стиле, пытаясь владеть мячом, двигаясь в сторону ворот соперника, но не более того. Ни в первом, ни во втором матче не было боя. Если команда, проведя сборы, не уставшая, отдаёт так безвольно матч и находится на таком слабом физическом уровне, это говорит о том, что есть проблема в подготовке коллектива ко второй части сезона. Для «Краснодара» были важны эти матчи, для Сергея Галицкого (владелец клуба. — NEWS.ru), уверен, тоже, — сказал Ташуев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению Ташуева, «Краснодар» топчется на месте, оставаясь на позициях средненького клуба.

Просто бездарное выступление! Мне нравится комментарий тренера о том, что у них есть план, как играть. Какой план? Сначала нужно подготовить команду. «Краснодар» играет в субтильный футбол. Я не вижу сейчас команды, которая бы знала, как добиться успеха. «Динамо» (Загреб) довёл матч до победы, не испытав даже ощущения прессинга и давления на оборону. За всю игру не возникло мысли, что «Динамо» может посыпаться. Мы в последнее время говорим, что «Краснодар» — хороший и классный клуб, но это больше слова, а не дело. Закономерное поражение «Краснодара», заставляющее быть равнодушным к игре команды, — отметил он.

Также Ташуев считает, что не очень удачную кампанию «Краснодара» в Европе не стоит напрямую связывать с большим количеством травмированных игроков в команде.

Это футбол. Возьмите любой европейский клуб и обнаружите, что там как минимум два-три игрока травмированы. В каждом клубе на плане Земля есть травмированный футболист — это раз. Два — уже набили оскомину разговоры о травмах «Краснодара». Из года в год одно и то же. Значит, опять-таки что-то не так в методике тренировочного процесса. Ребят, разберитесь, пожалуйста, с этой проблемой. У «Краснодара» шикарнейшая медицинская группа, шикарнейшие условия медицинского оборудования. Возможно, лучшее в России. Я знаю это не понаслышке. За всё отвечает главный тренер, — заключил тренер.

Ранее NEWS.ru писал, что в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 1:2.