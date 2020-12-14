Бывший тренер «Краснодара» назвал сложным соперника команды в Лиге Европы

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил соперника «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы. Российскому клубу предстоит сыграть против загребского «Динамо».
Это сложный соперник, потому что они уже обыграли ЦСКА. Загребское «Динамо» — это молодой и амбициозный коллектив. Хорватский футбол сейчас на подъёме, поэтому назвать соперника удобным нельзя. Команда играет в быстрый, агрессивный футбол, не отсиживается в обороне, что не очень удобно для «Краснодара». Команде Мурада Мусаева больше нравится, когда соперник обороняется. А здесь команда, которая может прессинговать, оказывать давление, правильно играть в позиционных атаках. Игра определённо будет интересной, — сказал Ташуев в разговоре с NEWS.ru.
Матчи стадии плей-офф запланированы на 18 февраля, ответные — на 25 февраля.
Ранее NEWS.ru писал, что состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.