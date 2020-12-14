Бывший тренер «Краснодара» назвал сложным соперника команды в Лиге Европы

Это сложный соперник, потому что они уже обыграли ЦСКА. Загребское «Динамо» — это молодой и амбициозный коллектив. Хорватский футбол сейчас на подъёме, поэтому назвать соперника удобным нельзя. Команда играет в быстрый, агрессивный футбол, не отсиживается в обороне, что не очень удобно для «Краснодара». Команде Мурада Мусаева больше нравится, когда соперник обороняется. А здесь команда, которая может прессинговать, оказывать давление, правильно играть в позиционных атаках. Игра определённо будет интересной, — сказал Ташуев в разговоре с NEWS.ru.