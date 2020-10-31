Бывший тренер «Барселоны» рассказал о сложном характере Лионеля Месси

https://static.news.ru/photo/3bb62088-1c16-11eb-b1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тренер Кике Сетьен, который ранее работал в футбольном клубе «Барселона», рассказал о сложном характере лидера каталонского коллектива, шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

По словам наставника, игроком очень сложно управлять.

Кто я такой, чтобы изменить его? Они приняли его таким, какой он есть. Руководство не изменило его. Он заставляет вас видеть то, что ему нужно, — цитирует Сетьена издание El Pais.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2003 года. В 2020-м после поражения клуба в полуфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» с унизительным счётом 2:8 лидер «сине-гранатовых» впервые заявил о желании покинуть каталонскую команду.

31 августа Месси сказал, что больше не будет принимать участие в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинский форвард больше не считает себя игроком каталонского клуба. Именно с этим связано его решение.

Как писал NEWS.ru, в начале сентября Месси сообщил, что продолжит выступать в составе каталонского клуба. В противном случае ему пришлось бы заплатить отступные в размере €700 млн.