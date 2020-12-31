Бывший тренер «Барселоны» находится в искусственной коме после операции

https://static.news.ru/photo/4ad68a8e-4c1e-11eb-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Эусебио Сакристан Фото: Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший тренер испанской «Барселоны» Эусебио Сакристан находится в искусственной коме. Это необходимо для восстановления внутричерепного давления после экстренной операции.

56-летний специалист был госпитализирован 30 декабря. Он отдыхал в компании друзей и упал с лестницы в баре, ударившись головой. В бессознательном состоянии он был доставлен в клиническую больницу Вальядолида и помещён в реанимацию. В ходе обследования у него был диагностирован внутричерепной тромбоз, стало ясно, что требуется срочная операция, сообщает AS.

Всё прошло хорошо, хотя прогнозы сдержанные: он будет оставаться под наблюдением как минимум в течение 72 часов, всё зависит от того, что произойдёт за это время, — пишет источник.

Сакристан в 2003–2009 годах входил в тренерский штаб Франка Райкарда, когда тот тренировал «Барселону». Позже специалист возглавлял вторую команду «сине-гранатовых». Его последним местом работы была «Жирона», он покинул пост главного тренера команды в 2019 году.

В бытность футболистом Сакристан большую часть карьеры провёл именно в «Барселоне» — он выступал за каталонцев на позиции полузащитника с 1988 по 1995 год, проведя за «блауграну» 203 матча и забив 14 мячей. На его счету 15 игр за сборную Испании.

Как ранее писал NEWS.ru, капитан «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд короля футбола Пеле по количеству мячей, забитых за один клуб. Гол в ворота «Вальядолида» в 15-м туре Примеры стал для Лео 644-м в составе «Барсы».