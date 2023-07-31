Бывший судья РПЛ назвал ошибки Безбородова в матче «Ахмат» — ЦСКА Экс-арбитр Федотов назвал ошибкой свисток коллеги Безбородова в матче «Ахмат» — ЦСКА

Фото: pfc-cska.com

Матч «Ахмат» — ЦСКА

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов в интервью NEWS.ru назвал ошибки футбольного судьи Владислава Безбородова в матче РПЛ «Ахмат» — ЦСКА. По его словам, главный вопрос заключается в том, когда именно рефери дал свисток: до или после исполнения пенальти игроком «Ахмата». Последний случай является нарушением.

Сейчас главный вопрос, когда был свисток и был ли он вообще. На трансляции я слышал его, когда игрок «Ахмата» пробивал пенальти. Протокол VAR не дает разрешения на то, чтобы звать арбитра к монитору после введения мяча в игру. По правилам свисток должен был прозвучать до удара с 11-метровой отметки. Если после — это грубое нарушение, — сказал Федотов.

Таким образом, если инспектор решит, что свисток был дан до возобновления игры, то никакого нарушения фактически не было и действия Безбородова признают правильными. Тогда красная карточка Гайича также будет признана законной. Если же комиссия установит, что мяч был введен в игру, а уже потом Безбородов дал свисток и пошел смотреть повтор, красную карточку можно будет отменить.

По мнению Федотова, с Безбородова никто не снимает ответственности, но главная вина лежит на арбитрах VAR, которые не разобрались в эпизоде своевременно. Также часть вины лежит на помощниках Безбородова, которые не подсказали арбитру, что нельзя показывать красную карточку, когда мяч уже введен в игру.

30 июля ЦСКА победил «Ахмат» в матче РПЛ с пятью пенальти. Повторился рекорд чемпионатов России по количеству пенальти. До этого пять 11-метровых назначал судья Валентин Иванов в 1999 году по ходу матча «Ротор» — «Черноморец».