Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назначен советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пья.
Платини обладает уникальными навыками общения, знаниями. Он является важным человеком, к которому будут прислушиваться, — цитирует Пья AFP.
Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.
В 2015 году было открыто уголовное дело против главы ФИФА Йозефа Блаттера в связи с незаконными переводами средств в размере 2 млн швейцарских франков (1,8 млн евро). Эти деньги были направлены Платини. Оба были отстранены от футбола на восемь лет, позже данный срок был сокращён до четырёх.
Ранее Платини подал иск в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате, писал NEWS.ru.
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