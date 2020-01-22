https://static.news.ru/photo/100e981a-3d24-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Мишель Платини Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назначен советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пья.

Платини обладает уникальными навыками общения, знаниями. Он является важным человеком, к которому будут прислушиваться, — цитирует Пья AFP.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.

В 2015 году было открыто уголовное дело против главы ФИФА Йозефа Блаттера в связи с незаконными переводами средств в размере 2 млн швейцарских франков (1,8 млн евро). Эти деньги были направлены Платини. Оба были отстранены от футбола на восемь лет, позже данный срок был сокращён до четырёх.

Ранее Платини подал иск в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате, писал NEWS.ru.