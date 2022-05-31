Бывший игрок сборной Шотландии выразил надежду, что Украина выиграет ЧМ Экс-футболист сборной Шотландии Сунесс: я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его

Сборная Украины по футболу / Фото IMAGO/Norbert Jansen/Global Look Press

Бывший футболист сборной Шотландии и «Рейнджерс» Грэм Сунесс выразил надежду на то, что национальная команда Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года и выиграет его, сообщает The Times. 1 июня Украина сыграет с Шотландией в плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Я окажусь в действительно сложной ситуации. Я буду на эмоциях. Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его. <...> Я не хочу, чтобы игроки сборной Шотландии играли этим вечером, — заявил Сунесс.

Матч 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат мира между Шотландией и Украиной состоится в шотландском Глазго. Ответная игра пройдёт спустя четыре дня в столице Уэльса Кардиффе. Победитель этой пары должен встретиться с Уэльсом за право сыграть на мундиале в Катаре.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что его команда должна бороться за выход на чемпионат мира — 2022 по спортивному принципу, а не получать приглашение в качестве подарка. При этом он не исключил возможности, что другие уполномоченные лица могли бы согласиться на предложение.