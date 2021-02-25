Бывший игрок сборной РФ по пляжному футболу стал главой ФНЛ

https://static.news.ru/photo/4cd24032-7764-11eb-afbb-96000091f725_660.jpg Александр Алаев Фото: rfs.ru

Генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева избрали президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Выборы руководителя ФНЛ состоялись досрочно в связи с уходом с этого поста Игоря Ефремова в декабре 2020 года. Конкурентом Алаева был исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов, с декабря временно исполнявший обязанности президента. За Алаева отдали голоса представители 19 клубов из 22. Срок его полномочий на посту согласно уставу составит четыре года.

Чемпионат России среди клубов ФНЛ является вторым по значимости дивизионом профессионального футбола в стране.

Алаев родился 30 октября 1979 года. Занимался мини-футболом и пляжным футболом, становился серебряным призёром Кубка Европы по пляжному футболу в составе сборной России. В 2012 году начал работу в РФС. В июне 2017 года Алаев возглавил комитет УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. В том же году временно исполнял обязанности президента РФС, с 2019 года стал генсекретарём органа.

Бывший глава ФНЛ Ефремов стал вице-президентом футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург), сообщал NEWS.ru.